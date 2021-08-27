Пропускная способность аэропорта Салехарда увеличится почти вдвое после реконструкции

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта в городе Салехарде - столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - позволит увеличить пропускную способность авиаузла примерно в два раза. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в кулуарах фест-форума "Российская креативная неделя".

"Ожидается двукратный рост пропускной способности. Это точно будут новые возможности. Главная задача - разгрузить аэропорт в моменты пиковой нагрузки, когда непогода, метель и другие особенности нашего климата. Сегодня аэропорт в плановом режиме справляется, но как только происходит сбой расписания, появляются трудности. С помощью реконструкции мы сможем этот вопрос решить", - сказал он.

Артюхов отметил, что сейчас идут работы по проектированию, они будут завершены к концу 2021 года.

Аэропорт Салехарда размещается в 7 километрах от города. Регулярные рейсы он начал обслуживать в 1935 году. Новое здание аэровокзала было введено в эксплуатацию в 2000 году, а в старом расположилась авиакомпания "Ямал". Аэропорт имеет один терминал, одну взлетно-посадочную полосу и вертолетную площадку. Из аэропорта совершаются как межрегиональные, так и межмуниципальные авиарейсы.

Кроме того, в ЯНАО сейчас ведется модернизация аэропорта в Новом Уренгое - это первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. На строительной площадке нового аэровокзала завершены работы по устройству фундамента, выполнены работы по обратной засыпке, устройству фундаментных балок и железобетонных несущих колонн, ведутся работы по монтажу металлоконструкций. Продолжаются работы по прокладке коммуникаций к терминалу: теплосети, водопровода и линии электропитания, параллельно ведется реконструкция взлетно-присадочной полосы. Завершить реконструкцию планируется к концу 2022 года.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.