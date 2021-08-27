"Победа" изменила план выполнения 50 рейсов из-за COVID-19 у пилотов

МОСКВА, 27 августа./ТАСС/. Лоукостер "Победа" скорректировал план выполнения 50 рейсов до конца августа из-за нехватки пилотов на фоне пандемии. Об этом ТАСС сообщили в компании. Компания переносит и объединяет рейсы, а также пересаживает пассажиров на рейсы других перевозчиков.

"Более 10 наших командиров не могут сейчас выполнять полеты: у них или был контакт с заболевшими COVID-19, или получен положительный ПЦР-тест, - сообщили в пресс-службе "Победы". - Сейчас самый высокий пик для авиации, отдыхающие возвращаются домой к началу учебного года, и, конечно, все экипажи и флот максимально задействованы в программе полетов, заменить 10 КВС просто некем".

Сегодня компания уже отменила рейсы из Москвы в Уфу и Владикавказ. Часть полетов, начиная с завтрашнего дня может быть выполнена "Аэрофлотом". Источник ТАСС, близкий к группе, также отмечает, что выполнять перелеты будут и другие авиакомпании, в том числе AZUR Air.

Авиакомпания будет выполнять два-три рейса "Победы" в день, уточнили в "Победе".

"Это важная внутригрупповая поддержка, такая возможность предусмотрена стратегией группы "Аэрофлот". Также мы постарались организовать для наших клиентов альтернативные перелеты. Всего скорректировано около 50 рейсов на весь период 26-31 августа по разным направлениям, в том числе Анталья, Уфа, Владикавказ и др. Клиентам мы предлагаем рейсы "Победы" в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, либо оформляем полный возврат денег за билеты", - уточнили в компании.