Кабмин выделил 7,8 млрд руб. на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от ковида

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против коронавируса. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам", - говорится в документе.

Отмечается, что Минздрав должен в течение месяца со дня вступления документа в силу обеспечить заключение соглашений о выделении средств из федерального бюджета региональным. Министерству также надлежит до 1 февраля 2022 года предоставить доклад в правительство об эффективном и целевом использовании выделенных средств.