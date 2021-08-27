{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин выделил 7,8 млрд руб. на выплаты медикам, участвующим в вакцинации от ковида

Минздрав должен в течение месяца со дня вступления документа в силу обеспечить заключение соглашений о выделении средств из федерального бюджета региональным

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против коронавируса. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам", - говорится в документе.

Отмечается, что Минздрав должен в течение месяца со дня вступления документа в силу обеспечить заключение соглашений о выделении средств из федерального бюджета региональным. Министерству также надлежит до 1 февраля 2022 года предоставить доклад в правительство об эффективном и целевом использовании выделенных средств.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Ростехнадзор выявил 500 нарушений промышленной безопасности на ММК
По результатам проверки в отношении юридического лица ПАО "ММК" и 29 должностных лиц возбуждено административное производство
Читать полностью