{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Мордовии планируют сократить госдолг до 100% от собственных доходов бюджета

Долг республики составляет более 48 млрд рублей

САРАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Мордовии рассчитывают сократить объем государственного долга республики с 200 до 100% от собственных доходов бюджета, что позволит снять ограничения на инвестиции и участие в программах развития. Об этом сообщил ТАСС врио главы республики Артем Здунов.

По данным Минфина республики, долг Мордовии составляет более 48 млрд рублей, или 200% к собственным доходам. Мордовия - единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации.

"Главная задача, которая стоит перед региональной властью, - вывести республику из кризисного положения. Важно, что президент с пониманием отнесся к нашей просьбе о предоставлении дотации, за счет которой мы могли бы снизить общий объем государственного долга Мордовии, довести его до уровня 100% от собственных доходов (с нынешних 200%), чтобы регион мог участвовать в инвестиционных программах, делать проектно-сметную документацию для объектов капитального строительства. В нормативных актах четко написано, что если долг по отношению к собственным доходам превышает 100%, то участие во многих программах невозможно. Сейчас мы этого лишены, и Мордовии очень сложно развиваться, наращивать объем собственных доходов", - сказал Зуднов.

По поручению президента в начале августа Мордовии выделено 17,4 млн рублей из федерального бюджета на замещение коммерческих кредитов на бюджетные, в результате коммерческий долг сократится до 25% от объема собственных доходов, сумма процентных платежей по обслуживанию долга уменьшится на 1,1 млрд рублей в 2022 году и на 380 млн рублей в этом году.

"Средства направим на развитие экономики, на социальные расходы", - отметил Здунов. По его словам, почти 1 миллиард власти направят на погашение коммерческого долга администрации городского округа Саранск, что позволит городу сэкономить на процентах порядка 110 млн рублей.

Теги
РоссияМордовия
Ростехнадзор выявил 500 нарушений промышленной безопасности на ММК
По результатам проверки в отношении юридического лица ПАО "ММК" и 29 должностных лиц возбуждено административное производство
Читать полностью