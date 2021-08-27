Власти Мордовии планируют сократить госдолг до 100% от собственных доходов бюджета

САРАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Мордовии рассчитывают сократить объем государственного долга республики с 200 до 100% от собственных доходов бюджета, что позволит снять ограничения на инвестиции и участие в программах развития. Об этом сообщил ТАСС врио главы республики Артем Здунов.

По данным Минфина республики, долг Мордовии составляет более 48 млрд рублей, или 200% к собственным доходам. Мордовия - единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации.

"Главная задача, которая стоит перед региональной властью, - вывести республику из кризисного положения. Важно, что президент с пониманием отнесся к нашей просьбе о предоставлении дотации, за счет которой мы могли бы снизить общий объем государственного долга Мордовии, довести его до уровня 100% от собственных доходов (с нынешних 200%), чтобы регион мог участвовать в инвестиционных программах, делать проектно-сметную документацию для объектов капитального строительства. В нормативных актах четко написано, что если долг по отношению к собственным доходам превышает 100%, то участие во многих программах невозможно. Сейчас мы этого лишены, и Мордовии очень сложно развиваться, наращивать объем собственных доходов", - сказал Зуднов.

По поручению президента в начале августа Мордовии выделено 17,4 млн рублей из федерального бюджета на замещение коммерческих кредитов на бюджетные, в результате коммерческий долг сократится до 25% от объема собственных доходов, сумма процентных платежей по обслуживанию долга уменьшится на 1,1 млрд рублей в 2022 году и на 380 млн рублей в этом году.

"Средства направим на развитие экономики, на социальные расходы", - отметил Здунов. По его словам, почти 1 миллиард власти направят на погашение коммерческого долга администрации городского округа Саранск, что позволит городу сэкономить на процентах порядка 110 млн рублей.