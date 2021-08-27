"Омский каучук" заплатил почти 30 млн рублей за воздействие на окружающую среду

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Завод "Омский каучук" заплатил почти 30 млн рублей, которые суд по иску Росприроднадзора обязал предприятие выплатить за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе группы компаний "Титан", в которую входит завод.

Ранее ТАСС сообщал, что суды апелляционной инстанции отклонили доводы предприятия и обязали завод выплатить почти 30 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду, доначисленные за период с 1 января 2019 года по 17 декабря 2020 года.

"Как добросовестный природопользователь предприятие полностью погасило данную сумму после вступления решения суда в законную силу. <…> Появление данной задолженности никак не связано с угрозой жизни и здоровью людей, а также не свидетельствует о халатном отношении завода к окружающей среде и игнорировании требований действующего законодательства", - сказали в пресс-службе.

На заводе отметили, что речь идет о плате за хранение промышленных отходов, а не за выбросы в атмосферу. Согласно законодательству, нахождение отходов на площадке предприятия сроком до 11 месяцев определяется как накопление отходов, свыше данного срока - как хранение. "Последнее влечет за собой увеличение платы в 5 раз, - рассказали в пресс-службе. - Таким образом, <…> завод должен заплатить из-за того, что хранил отходы <…> свыше 11 месяцев".

Отходы хранились в полностью герметичных емкостях, что исключает их попадание в окружающую среду. В настоящий момент, уточнили в пресс-службе, они в полном объеме вывезены с территории завода и размещены на специальном полигоне за пределами Омской области.