FAZ: суды не смогут остановить "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Решение суда германского Дюссельдорфа, который не стал выводить "Северный поток - 2" из-под норм обновленной газовой директивы ЕС, не сможет остановить реализацию проекта. Об этом пишет в четверг на своем сайте немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"В соответствии с решением суда трубопровод должен подчиняться правилам ЕС. По поводу того, как это реализовать, еще могут быть споры. Но "Северный поток - 2" это уже не остановит", - пишет автор.

В статье напоминают, что главное положение директивы ЕС - разделение компаний, которые поставляют газ и которые эксплуатируют трубопровод. В этих целях оператор Nord Stream 2 AG уже в июне заблаговременно подал запрос в Федеральное сетевое агентство, чтобы "с точки зрения бухгалтерии" отделить оператора от материнского концерна, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. У ведомства есть четыре месяца, чтобы вынести решение.

Впрочем, с точки зрения представителей Еврокомиссии, этого все равно может быть недостаточно для выполнения всех условий. "Без продажи трубопровода не обойтись, говорят там", - пишет газета, не указывая источник и не уточняя этой мысли.

Суть обновленной директивы

Базовое требование третьего энергопакета Евросоюза - это разделение энергокомпаний. Оно подразумевает необходимость разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами с одной стороны, и независимых операторов энерготранспортных систем (трубопроводов, ЛЭП и т. д.) - с другой.

Доработанная Газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений - распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Между тем вопрос о применении доработанной Газовой директивы остается открытым. Хотя сами поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, многие страны ЕС не успели учесть их в своих национальных законодательствах, что открывает широкие возможности для оспаривания их применения через суд.

В среду суд Дюссельдорфа постановил, что "Северный поток - 2" обязан подчиняться этой директиве, поскольку не был завершен к нужной дате - к 23 мая 2019 года.