В КБР начали возводить тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта на 100 га

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Тепличный комплекс "Парник" площадью 100 га, который станет крупнейшим в России, начали строить в Кабардино-Балкарии (КБР) в пятницу. Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" планирует выращивать в нем порядка 63 тыс. тонн томатов в год, сообщил журналистам президент компании Александр Рудаков.

"Площадь тепличного комплекса составляет 100 га, две очереди: первая - на 40 га (стоимость 7,6 млрд руб., планируется запустить в первом квартале 2023 г.), вторая - 60 га (с завершением строительства в конце 2024 г.). Производственная мощность комплекса с двух очередей составит порядка 62-63 тыс. тонн томата в год, оборот в год - 6 млрд руб., это крупнейший в России проект", - рассказал Рудаков.

Тепличные комплексы площадью почти 400 га, где работают 7 тыс. человек, агрохолдинг развернул по всей России, в них выращивают до 50 гибридов томатов, огурцы и салат. "Проект в Кабардино-Балкарии будет самым крупным в практике холдинга, создается 2 тыс. рабочих мест, будет большой распределительный центр, фасовочное оборудование. "ЭКО-культура" тщательно следит за всеми новшествами, естественно, это будет суперсовременный тепличный комплекс, но мы не будем сюда ставить роботов на сбор томатов, потому что региону нужны рабочие места и пока это выгоднее всем, мы максимально все автоматизируем, чтобы облегчить труд людям", - заверил он.

В Россию ежегодно завозится не менее 500 тыс. тонн томатов, пояснил Рудаков, и проблем со сбытом продукции не возникнет. "Российские сети с удовольствием берут российский продукт, он вкусный, дольше сохраняется, пользуется спросом. Мы с каждого квадратного метра планируем получать 63 кг томата с февраля по декабрь. Здесь мы и ягоду будем пробовать [выращивать], дело новое, посмотрим экономику и если будет получаться, то постепенно будем переводить большие площади под малину, клубнику и голубику", - добавил он, отметив, что семена используются импортные, а оборудование для теплиц поставляют российские производители.

Хорошие условия для развития бизнеса

Строительство первой очереди тепличного комплекса "Парник" началось с торжественной церемонии подписания соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта и закладки первого символического камня нового производства. Рудаков отметил, что власти Кабардино-Балкарии предложили холдингу хорошие условия для работы: землю в аренду и обеспечение необходимой инфраструктуры, на эти цели из республиканского бюджета планируется направить 50 млн рублей.

"Для Кабардино-Балкарии инвестиции в экономику очень важны, столь крупный проект - это большой шаг в развитии республики. <...> С учетом решений, которые приняты на уровне правительства РФ, есть механизмы, которые способствуют развитию инвестпроектов, возможны ряд других стимулирующих мероприятий, которые могут быть приняты на уровне регионального правительства. Мы будем оказывать всю поддержку в этих вопросах", - сказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время церемонии закладки камня.

Проект окупится за 10 лет, инвесткредит предоставлен на 12 лет (процентная ставка по льготным кредитам доходит до 5%). "Россельхозбанк работает с "ЭКО-культурой" порядка восьми лет и инвестирует практически все проекты холдинга, все идут по льготным программам, с поддержкой со стороны Министерства сельского хозяйства РФ. <...> Риски есть всегда, но эти риски сопоставимы с возможностями и финансовой составляющей, которые получаются в рамках реализации проекта. На протяжении всех этих лет у нас нет никаких проблем с "ЭКО-культурой" с платежами, он зарекомендовал себя как надежный партнер, и мы готовы входить и в другие проекты, в том числе на других территориях", - пояснил ТАСС заместитель директора регионального филиала Россельхозбанка Игорь Яцук.

Агропромышленный комплекс "ЭКО-культура" - крупнейший в РФ производитель овощей закрытого грунта. Основные выращиваемые культуры - томаты, огурцы и листовой салат. Производственные мощности агрохолдинга составляют более 300 гектаров высокотехнологичных теплиц, которые расположены в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской, Воронежской и Ленинградской областях; логистические и распределительные центры мощностью свыше 250 тыс. тонн в год - в Московской, Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае.

Производство овощей закрытого грунта в Кабардино-Балкарии составляет в среднем 24-25 тыс. тонн в год, это примерно 7-8% от общего объема производства овощной продукции. Площадь промышленных теплиц составляет 27 га.