ТВЭЛ планирует локализовать в России производство редкоземельных магнитов к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Топливная компания Росатома ТВЭЛ планирует к концу 2024 года полностью локализовать в России производство магнитов из редкоземельных сплавов для генераторов ветроустановок. Об этом ТАСС на форуме "Технопром" в Новосибирске сообщил директор бизнес-направления "Металлургия" топливной компании "ТВЭЛ" Андрей Андрианов.

"Мы завершаем формирование проекта, в рамках которого к концу 2024 года планируется создание мощностей по производству полностью локализованного в России редкоземельного магнита системы неодим-железо-бор", - сказал он.

Постоянные магниты для генераторов ветроустановок должны обладать стойкостью к внешним воздействиям. Для этого на них наносят многослойное гальваническое покрытие из никеля, меди, олова и эпоксидное покрытие. В настоящее время в России должны быть локализованы такие процессы как нанесение гальванических и эпоксидного покрытий, намагничивание, маркировка, проведение испытаний, однако к 2024 году этот список должен быть расширен.

В компании отметили, что готовые изделия в настоящее время привозят в страну в том числе из-за рубежа, это подразумевает минимальное количество процессов в России. Однако российская экономика заинтересована в том, чтобы создавать новые рабочие места и вкладываться в процессы производства. Поэтому требуется локализовать этот процесс на российских предприятиях. При этом место для производственной площадки еще не определено, но оно будет располагаться на предприятии внутри "ТВЭЛ". Ключевой является отработка технологии производства, которую, возможно, потребуется адаптировать под конечное изделие.

О компании и форуме

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" (топливный дивизион госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей - 25 лет, она является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.