"Газпром" сообщил, что "Северный поток - 2" находится на финальной стадии реализации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" находится на финальной стадии реализации, говорится в сообщении "Газпрома". Реализацию проекта в ходе встречи 27 августа оценили глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава австрийской OMV Райнер Зеле.

"Отмечена более чем 50-летняя история надежного экспорта российского газа в Австрию. Общий объем поставок с 1968 года превысил 260 млрд куб. м. Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток - 2", который находится в финальной стадии реализации", - отмечается в сообщении.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге. В ней также затрагивалась тема успешного взаимодействия по проекту освоения Южно-Русского месторождения.

Ранее "Газпром" сообщил, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99%, баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года. Президент РФ Владимир Путин 20 августа заявлял, что строительство газопровода близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.