Росрыболовство предложило пользователям квоты на лов семги в Балтике на 15 лет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Росрыболовство провело аукцион по распределению долей квот семги в Финском заливе на ближайшие 15 лет и предлагает права на промысел семи российским компаниям, следует из протоколов аукционов, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Промысел атлантического лосося в российских водах Балтики и Финском заливе не велся с 2009 года. Внесение его в список квотируемых объектов, на которые устанавливается общий допустимый объем и распределение долей квот между пользователями на аукционе, позволяет возобновить промысел.

"На торги выставлялось 17 лотов долей квот добычи семги в Балтийском море и семь лотов с долями квот на вылов семги в Финском заливе. По четырем из 24 лотов - на 57,1% долей квот семги в Финском заливе - не поступило ни одной заявки и торги по ним признаны несостоявшимися. По остальным 20 лотам Росрыболовство предложило участникам заключить договоры о распределении долей квот как единственным участникам торгов по начальной цене", - пояснили ТАСС в пятницу Росрыболовстве.

Согласно протоколам аукционов, максимальное количество квот на промысел в Балтийском море - 76,4% - может получить компания ООО "Оссо фиш" из Калининградской области. Основной объем добычи семги в Финском заливе - 28,6% придется на долю ООО "Экватор" из Санкт-Петербурга. В списке претендентов на квоты также ООО "Морская фирма "Сталактит", СПК "Петротрал 2", СПК "МРК", ООО "Петротрал"и ООО "Марфиш". Общая сумма договоров может составить 5,9 млн рублей. Итоги распределения будут подведены после подписания договоров с участниками торгов, уточнили в Росрыболовстве.

Общий допустимый объем (ОДУ) на вылов атлантического лосося в Балтийском море определен в объеме 47,9 тонн, в Финском заливе - 12,5 тонн. Установление возможных лимитов на вылов и организация промысла атлантического лосося основано на рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) и направлена на сохранение ресурса и его рациональное использование, отмечает Росрыболовство.