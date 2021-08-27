Минсельхоз сообщил, что регионы довели до получателей 49,8% федеральных субсидий

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Регионы довели до получателей 49,8% федеральных субсидий, что составляет 127,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"По состоянию на 26 августа в субъекты Российской Федерации перечислено 127,5 млрд рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 63,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Минсельхозе, лидерами среди субъектов РФ по этому показателю являются Ненецкий автономный округ (91%), Кировская область (90,2%), Магаданская область (88%), Республика Коми (80,8%), Сахалинская область (80,6%), Вологодская область (80%), Республика Мордовия (79,3%), Челябинская область (79%), Красноярский край (75,7%), Псковская область (72,8%).

Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле министерства.