Банки "Траст" и "Открытие" выйдут из капитала ОВК

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Банки "Траст" и "Открытие", которые владеют в общей сложности 52,1% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), выйдут из ее капитала, продав вместе с долгами. Об этом в кулуарах выставки PRO//Движение.Экспо сообщил журналистам гендиректор ОВК Тимофей Хряпов.

"В течение двух-трех лет [Тихвинский вагоностроительный] завод (является производственным центром холдинга ОВК) будет продан стратегическому инвестору без долгов и с положительной динамикой денежных потоков. "Траст" и "Открытие" продадут компанию целиком. Для банков это не профильный актив, их основная задача была расчистить долговой периметр и вернуть в баланс средства, выданные в свое время в виде кредитов", - сказал он.

"С высокой вероятностью мы не выйдем из Объединенной вагонной компании до конца 2023 года, потому что надо дождаться, когда вагоностроительная отрасль выйдет из пике и ситуация нормализуется", - ранее рассказал в интервью газете "Ведомости" предправления "Траста" и председатель совета директоров ОВК Александр Соколов.

Хряпов отметил, что сейчас идет реструктуризация долгов компании, готов план безбанкротного оздоровления. "Выручка и EBITDA вернутся к докризисному в машиностроении показателю. Серьезных потрясений в будущем не ожидается. Мы пережили два тяжелых года. Последний год из-за пандемии и высокой стоимости металла, по сути, отработали "в ноль", - подчеркнул гендиректор ОВК.

Хряпов напомнил, что часть активов ОВК зарегистрирована на Кипре. Компанией разработана "дорожная карта" деофшоризации, срок ее реализации - три года. "Начиная с интеллектуальной собственности и авторских прав, мы все постепенно переводим в российский контур. Компании, которые существовали чисто технически, закрываем. В итоге останется небольшое количество компаний - производственных, торговых и сервисных. Я думаю через год-полтора мы все переведем в российский периметр", - сказал глава ОВК.

Он заключил, что активы, зарегистрированные за рубежом, будут служить исключительно для защиты прав на интеллектуальную собственность в других странах.

О компании

Объединенная вагонная компания - крупнейший производитель грузовых вагонов в России, в продуктовой линейке - более 70 моделей подвижного состава нового поколения.

Согласно информации на сайте ОВК, банк "Траст" владеет 27,8% акций компании, у "Открытия" - 24,3%. Эмилю Пирумову посредством косвенного владения принадлежит 15%, а "ИК "Регион" - 9,4% акций. Концерн "Уралвагонзавод" является держателем 9,3% акций, free-float составляет 14,2%.