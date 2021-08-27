"Совэкон" снизил прогноз по экспорту пшеницы из России в 2021-2022 годах до 33,9 млн тонн

МОСКВА, 27 августа./ТАСС/. Аналитическая компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, снизила прогноз по экспорту пшеницы из РФ в 2021-2022 сельхозгоду (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) на 3,2 млн тонн, до 33,9 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Совэкон" сократила прогноз экспорта российской пшеницы на 2021-2022 год на 3,2 млн тонн, до 33,9 млн тонн. Если прогноз будет реализован, это будет означать самый низкий объем экспорта с 2016-2017 годов, когда он составлял 27,8 млн тонн", - отмечается в сообщении.

Прогноз был снижен в связи с пересмотром прогноза урожая, медленными текущими темпами экспорта и сильной конкуренцией с другими поставщиками. Ранее "Совэкон" снизила прогноз по урожаю пшеницы с 82,3 млн тонн сначала до 76,4 млн тонн, а затем до 76,2 млн тонн из-за небольшой площади озимой пшеницы и низкой урожайности яровой пшеницы в связи с жаркой и сухой погодой летом.

"Совэкон" ожидает относительно медленных темпов экспорта в августе и в ближайшие несколько месяцев. Поставки пшеницы в августе оцениваются в 4,3 млн тонн, что на 9% ниже показателя за предыдущий сельхозгод. Кроме того, ожидается, что конкуренция на внешнем рынке будет жесткой на фоне рекордного урожая на Украине и в ЕС.

"Ожидается, что совокупный урожай в ЕС, Украине и России увеличится на 10 млн тонн в 2021 году по сравнению с 2020 годом. ЕС и Украина являются ключевыми конкурентами России. Позже, в 2021-2022 сельхозгоду, российская пшеница может столкнуться с жесткой конкуренцией с австралийской пшеницей. Перспективы нового урожая в Австралии остаются хорошими", - отмечается в сообщении.

Министерство сельского хозяйства США оценивает российский экспорт пшеницы в 2021-2022 году в 35 млн тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт пшеницы из России в 2020-2021 сельскохозяйственном году составит порядка 37 млн тонн.