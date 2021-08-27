Мобильная связь на дороге Надым - Салехард появится осенью

САЛЕХАРД, 27 августа. /ТАСС/. Компания "МТС" обеспечит сотовой связью участки дороги, связывающей Салехард и Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), которую сейчас ремонтируют, осенью 2021 года. Позже там появится интернет, сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов на пресс-конференции в пятницу.

"Уже этой осенью появится покрытие связью определенных зон дороги, это будет пока не сплошное покрытие, но 300 км будут обеспечено. [Будет установлено] пять модулей красного корпоративного цвета, я думаю, их будет заметно. Вокруг них, в определенном радиусе, связь будет поддерживаться", - сказал он.

Артюхов добавил, что также на трассе планируется строительство стационарных вышек 4G, которые будут сдавать в аренду операторам связи.

Ремонт дороги Надым - Салехард завершится в сентябре этого года. Сейчас проезд на участке дороги ограничен, движение разрешено только для автомобилей, перевозящих социально значимые категории товаров. Общая протяженность дороги Надым - Салехард составляет 344 км.