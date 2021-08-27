Производство нового минерального удобрения запустили в Самарской области

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Производство нового минерального удобрения, которое повысит урожайность и качество сельхозпродукции, запустили на тольяттинском предприятии "Куйбышевазот". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области в пятницу.

"Сульфат-нитрат аммония - это новое комплексное удобрение. Установка, которая открывается сегодня, - первая в России. Это новый продукт, на который уже сформирован устойчивый спрос. Это четыре миллиарда инвестиций, новые рабочие места, перспектива развития предприятия, а значит - высокие доходы всех его работников на долгие годы", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Мощность производства составит 360 тыс. тонн в год, создано 42 рабочих места. По данным региональных властей, запрос на удобрение есть на российском и мировом рынках. Особенно оно востребовано в регионах, в том числе в Самарской области, где в почвах фиксируют недостаток серы. "Удобрение содержит в себе азот и серу в оптимальном соотношении. Сера - один из основных биогенных элементов, которые необходимы для внесения в почву. В России земля страдает от отсутствия серы - около 80% почвы бедны этим элементом. Поэтому наше удобрение крайне актуальное", - рассказал начальник технического отдела ПАО "Куйбышевазот" Денис Еранцев.

Партнером завода по научной работе является Самарский государственный аграрный университет, который совместно с предприятием работает над ассортиментом и качеством удобрений.

Генеральный директор предприятия Александр Герасименко отметил, что начало производства нового удобрения станет "важным этапом в реализации инвестиционной программы и развития компании". Запуск производства приурочили к 55-летнему юбилею завода.

ПАО "Куйбышевазот" - одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама, полиамида в России, СНГ и Восточной Европе. Производимая на заводе продукция поставляется в более чем 60 стран мира.