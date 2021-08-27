Биржи в США растут на фоне заявлений главы ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Основные индексы на биржах в США растут на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что снижение мер по поддержке экономики возможно в этом году, но с учетом всех имеющихся показателей, в том числе влияния дельта-варианта коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В первые минуты после заявлений Пауэлла американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,7%. Индекс S&P 500 вырос на 0,8%. Индекс электронной биржи Nasdaq набрал 0,9%.

В результате эти индексы показали максимальные значения в истории. Индекс S&P 500 впервые превысил 4 500 пунктов.