Минцифры предлагает скорректировать требования для включения в реестр российского ПО

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ подготовило проект, предлагающий скорректировать требования к продуктам и правообладателям для включения программ в реестр российского программного обеспечения (ПО). Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Согласно проекту постановления исключительные права на программное обеспечение могут принадлежать российской коммерческой организации без преобладающего иностранного участия, которая признается таковой не только по суммарной доле участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, российских некоммерческих организаций без преобладающего участия, граждан Российской Федерации, но и по принципу осуществления контроля в части принятия решений со стороны одного или нескольких следующих лиц: Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, гражданина Российской Федерации или контролируемых ими совместно или по отдельности лиц", - следует из документа.

Кроме того, предлагается уточнить требование о введении ПО в гражданский оборот и о свободной реализации экземпляра ПО положением, предусматривающим отсутствие каких-либо территориальных ограничений, препятствующих свободной реализации ПО. Данное требование не распространяется на ПО, разрабатываемое органами исполнительной власти, госкорпорациями, компаниями и юридическими лицами с преимущественным участием РФ стран - членов Евразийского экономического союза (ЕЭС) для внутреннего использования.

Согласно проекту, услуги по предоставлению доступа к ПО должны быть свободно реализованы на всей территории РФ, в том числе в городе федерального значения Севастополь и республике Крым, без каких-либо ограничений по лицам.

Согласно пояснительной записке к документу, в новой редакции проекта постановления добавилось требование о необходимости правообладателям ПО иметь организационно-технические возможности для реализации прав, а также штат специалистов, квалификация и количество которых обеспечат полноценную реализацию прав.