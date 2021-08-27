Кириенко: государство выделяет на поддержку креативных индустрий 35-40 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Государство в качестве грантов на поддержку креативных индустрий выделяет в общей сложности около 35-40 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу на "Российской креативной неделе" в Москве.

"Где-то 35-40 млрд рублей - это грантовая поддержка, которую государство дает представителям креативных индустрий. Это крайне серьезная история", - сказал Кириенко на пленарном заседании "Россия в год креативной экономики", модераторами который выступили директор Роскультцентра и "Российской креативной недели" Марина Абрамова и генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов.

Кириенко уточнил, что Фонд президентских грантов получает в этом году 11 млрд рублей, Президентский фонд культурных инициатив - 3,5 млрд рублей в этом году и 8 млрд рублей в следующем году. Институт развития интернета получил на поддержу производства контента в интернете 3 млрд рублей в прошлом году и 10 млрд рублей в этом году. "Я все вместе сложил", - сказал Кириенко, добавив, что также есть поручение президента об увеличении финансирования Фонда кино.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.