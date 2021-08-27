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CP Foods из Таиланда купит российскую компанию по производству свинины за $300 млн

Российское подразделение CP Foods выкупило "АПК Дон", чьи активы расположены в Воронежской и Белгородской областях, у немецкой группы Toennies

БАНГКОК, 27 августа. /ТАСС/. Крупная тайская животноводческая компания CP Foods сообщила о приобретении российской агропромышленной корпорации "Дон", специализирующейся на производстве продуктов питания из свинины. Сумма сделки составила около $300 млн (22 млрд рублей), стало известно в пятницу из данных Фондовой биржи Таиланда.

Российское подразделение CP Foods выкупило "АПК Дон", чьи активы расположены в Воронежской и Белгородской областях, у немецкой группы Toennies, говорится в сообщении.

Агропромышленная корпорация "Дон" занимается бизнесом в сфере животноводства, растениеводства и производства комбикормов. Ей принадлежат Алексеевский комбикормовый завод, а также предприятия "Алексеевский бекон", "Агро-Оскол", "Донской бекон" и др.

CP Foods - крупнейший тайский производитель комбикормов, мяса, птицы и продукции аквакультуры. Работает в России с 2006 года. Национальный союз свиноводов оценивает рыночную долю CP Foods на мировом рынке в 2,6%.

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