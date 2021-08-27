Нижегородская область стала лидером в ПФО по экспорту высокотехнологичной продукции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Нижегородская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по экспорту высокотехнологичной продукции по итогам первого полугодия 2021 года, сообщил журналистам в пятницу губернатор Глеб Никитин.

"Экспорт высокотехнологичной продукции Нижегородской области в первом полугодии 2021 года составил около $1,5 млрд. По этому показателю регион занял первое место в Приволжском федеральном округе, опередив Самарскую область и Республику Башкортостан. Большую роль в этом успехе сыграли федеральные и региональные меры поддержки экспорта", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что к высокотехнологичной продукции, которую выпускают в регионе, относятся химические вещества, пластмассы, лакокрасочные материалы, мастики, косметика, лекарственные средства, трубы, шланги, стекло, автотранспорт, различное оборудование, силовые установки и другое. Содействие предпринимателям оказывает Российский экспортный центр, региональный Минпром и его подведомственные организации.

В этом году, по словам Никитина, нижегородские высокотехнологичные проекты смогут получить дополнительную господдержку на исследования и конструкторские разработки при экспортной деятельности.