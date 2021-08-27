Эксперты: проект низкоуглеродной стратегии РФ соответствует целям климатической политики

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Базовый сценарий проекта стратегии низкоуглеродного регулирования РФ соответствует текущим целям страны в области климатической политики и не требует заметных корректировок, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Минэкономразвития России разработало четыре сценария стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов (есть в распоряжении ТАСС). В проекте стратегии, в частности, говорится о том, что участие России в международном сотрудничестве стран по климату может "при определенных условиях" привести к снижению уровня внешних рестрикций.

Большинство опрошенных ТАСС экспертов сочли такой сценарий возможным. Так, директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв указывает на то, что на текущий момент обсуждение климатических вопросов является "единственным вопросом, в рамках которого существует глобальная дискуссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества".

"Включение в эту повестку в той или иной степени заставляет наших торгово-экономических партнеров вести с Россией дискуссию, что позволяет нивелировать относительную изоляцию России в экономических вопросах. Это было понятно уже по саммиту, который весной этого года проводил [президент США] Байден", - отмечает он.

Президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко отметил, что влияние на западные санкции также могут оказывать и двусторонние переговоры по климату, напомнив, что тема санкций поднималась в ходе визита в Россию спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в июле текущего года. На продуктивный характер визита Керри в Москву указывает и первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко. Он добавил, что госкорпорация намерена вести разъяснительную работу с зарубежными партнерами, "убеждать их в правильности нашей позиции, демонстрировать преимущества нашей системы зеленого финансирования".

В свою очередь научный руководитель ИНП РАН Борис Порфирьев обратил внимание на то, что Парижское соглашение по климату считает реализацию целей и задач, связанных со снижением климатических рисков, прерогативой каждой страны.

"Россия выполняет свои обязательства и будет являться одной из немногих стран - на сегодняшний день принято 30 таких стратегий, - которые приняли эту стратегию. В этом смысле имидж России на международной арене должен укрепиться. Если международное сообщество в лице конкретных игроков не захочет с этим считаться, тем хуже для международного сообщества, значит, оно не уважает свои собственные правила", - сказал Порфирьев.

Он подчеркнул, что подобные действия могут быть проявлением недружественных шагов со стороны конкретных стран. При этом мировое сообщество, представленное ООН, зарегистрирует действия РФ, как "вклад в общую копилку решения климатических проблем", считает Порфирьев. При этом Порфирьев подчеркнул, что внешние рестрикции являются в большей степени "политической акцией, связанной с формально выдвинутыми обвинениями", а логика их введения и снятия не имеет отношения к реальным шагам РФ в области климата. "Другой вопрос, что мы можем использовать соответствующую риторику, чтобы показать, что Запад действует нелогично в вопросе санкций и их пора снимать", - добавил он.

Базовый сценарий достаточно амбициозен и не требует корректировок

Базовый сценарий проекта предполагает сокращение чистых выбросов парниковых газов до более низких показателей, чем у Европейского союза, к 2050 году. Данный сценарий предполагает развитие инновационных направлений на базе водородной энергетики, точного земледелия, а также создание системы наблюдения за поглощающей способностью природных экосистем на всей территории РФ. Интенсивный и агрессивный сценарии стратегии ставят цели достижения углеродной нейтральности на всей территории РФ к 2060 и 2050 году соответственно, а также существенное изменение структуры выработки электроэнергии посредством замещения неэффективной угольной и газовой генерации возобновляемыми источниками энергии.

"Дальнейшее повышение амбициозности базового сценария представляется нецелесообразным и может привести к негативным социально-экономическим последствиям и невыполнению национальных целей Российской Федерации, определенных президентом, например, по росту цен на тепло- и электроэнергию не выше инфляции", - полагает ответственный секретарь комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб.

"Реализация более агрессивных сценариев низкоуглеродной стратегии потребует более серьезного объема инвестиций, вмешательство в генерацию электроэнергии будет тоже очень существенным. Инвестиции в рамках таких сценариев превращаются, как правило, в рост цен. Для того, чтобы профинансировать модернизацию электроэнергетики, потребуется рост цен на энергию", - соглашается директор ИНП РАН Широв.

При этом Широв отмечает, что параметры оценки рисков каждого из сценариев могут быть скорректированы в последующие годы в связи с изменением стоимости "зеленых" технологий, в частности, "возобновляемых источников, водородной энергетики или накопителей энергии".

На возможность изменения амбициозности стратегии в рамках адаптации российской климатической политики к общемировым темпам развития указывает и президент ЦСР Онищенко.

"Наблюдаемое активное развитие климатического регулирования в России и смещение акцентов базового сценария можно рассматривать как реакцию на международные тенденции. Если в будущем они продолжат усиливаться - возможна дальнейшая трансформация", - отмечает Онищенко.

Финансирование стратегии требует дополнительных инвестиций

Каждый из сценариев декарбонизации экономики требует привлечения масштабных инвестиций в основной капитал, подчеркивают эксперты. Работа по созданию некоторых необходимых механизмов уже завершена, уточняет первый зампред ВЭБ.РФ Мирошниченко. По его словам, для ускорения процесса декарбонизации экономики госкорпорация разработала систему зеленого финансирования, которая в настоящий момент находится на подписи в правительстве РФ.

"Задачи у нее (системы "зеленого" финансирования) три: дать возможность инвесторам рублем поддержать зеленую экономику, дать возможность заемщикам выгодно привлекать средства на российском и международном рынке, дать бизнесу возможность подготовить к введению в Европе углеродного налога. Это будет подкреплено стимулирующими мерами со стороны Минэкономразвития, министерств и ведомств, которые сейчас разрабатываются", - поясняет Мирошниченко.

РСПП также прорабатывает предложения по стимулированию реализации и использования результатов климатических проектов, добавляет Твердохлеб. По его словам, важную роль в снижении эмиссии CO2 должно сыграть осуществление компаниями добровольных климатических проектов. "Реализация комплекса мер государственной поддержки таких проектов только поможет реализовать имеющийся потенциал", - подчеркивает представитель РСПП.

В свою очередь Широв обращает внимание на то, что привлечение дополнительных средств потребует существенного увеличения иностранных инвестиций, которому мешает внешнее санкционное давление.