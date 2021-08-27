Программу развития экономики Саранска для вывода города из кризиса разработают в Мордовии

ТАСС, 27 августа. Программу развития экономики столицы Мордовии Саранска разработают с ближайшее время, чтобы вывести город из кризиса и нормализовать финансовую систему, сообщил в пятницу в ходе прямого эфира в официальных соцсетях правительства Мордовии врио главы республики Артем Здунов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Мордовию отметил, что Саранск является лидером в стране по сумме бюджетного долга. В конце июля "ЭнергосбыТ Плюс" сообщил, что муниципальные бюджетные организации Саранска задолжали 86,4 млн рублей компании, из-за чего в 28 организациях было отключено горячее водоснабжение.

"Город закредитован. Мы вынуждены были взять город на финансовую подпитку, приняли решение направить в город дополнительные доходы, федеральные средства, которые удается привлечь. Покрыли долги многих муниципальных организаций, долги по зарплате, закрываем городу почти на миллиард коммерческий кредит. Но город должен зарабатывать деньги, там будет отдельная экономическая программа", - рассказал Здунов.

В настоящее время Мордовия ожидает утверждения индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2022-2026 годы. Как ранее сообщал первый заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства республики Алексей Грибанов, программа предполагает обеспечение налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики в размере 6,8 млрд рублей, создание 7,4 тыс. новых рабочих мест, повышение доходов населения с 21,8 тыс. рублей в 2021 году до 28,5 тыс. рублей в 2026 году и снижение уровня безработицы с 4,2 до 3,7%. При этом доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума по планам сократится с 18 до 13,8%.

Согласно программе, предусматривается создание в регионе пяти научных лабораторий, также власти рассчитывают создать промышленный парк. Инвестиции в проекты, которые могут быть реализованы на его площадях, оцениваются в 5 млрд рублей, что повлечет создание 2 тыс. рабочих мест. С целью стимулирования бизнеса власти рассчитывают предусмотреть субсидирование процентной ставки по кредитам как для субъектов малого предпринимательства, так и для крупных предприятий. Также власти планируют субсидировать затраты на строительство инфраструктуры для инвестиционных проектов и рассчитывают на докапитализацию института развития региона - Корпорации развития республики.