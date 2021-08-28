Исследование: каждый второй заемщик в РФ не уверен, сможет ли он погасить кредит

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Каждый второй заемщик в РФ не может точно спрогнозировать свою платежеспособность по кредиту, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24".

"На сегодня лишь каждый второй заемщик с уверенностью заявил, что погасит кредит без выхода на просрочку; 30% высказали сомнение, что сделать им это будет легко в случае возникновения сложных ситуаций, однако они приложат усилия не допустить дефолта; 20% не смогли точно спрогнозировать свою платежеспособность", - отмечается в исследовании.

По данным исследования, сбережения есть у 30% опрошенных; 70% признались, что не имеют сбережений, которые могут покрыть их расходы. При этом 10%, имеющих сбережения, смогут прожить на них более года, 50% - 1-2 месяца, 35% - 2-6 месяцев.

Недовольным условиями вкладов или уровнем обслуживания по ним по итогам 2020 года остался каждый четвертый потребитель финансовых услуг, отмечает коммерческий директор Anderida Financial Group Инна Банайтене. По ее словам, удовлетворенность граждан условиями вкладов банков в последние годы падает из-за их низкой доходности.

"Именно разочарование в привычном инструменте приумножения личных сбережений и желание большей доходности подталкивает все больше людей к изучению и использованию альтернативных продуктов и предложений. Но здесь потребителей ждет еще одно "но": доходность всегда соотносится с рисками, - предупреждает Банайтене. - К сожалению, люди без опыта в инвестициях часто подкупаются именно громкими обещаниями сверхприбылей, не задумываясь о непредсказуемости итогового результата".