Пользователи сообщили о сбоях в работе Snapchat

ТАСС, 28 августа. Проблемы в работе социальной сети Snapchat наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в пятницу на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На неполадки жалуются пользователи из США, Великобритании, Канады и Нидерландов. Наибольшее число жалоб поступает из США.

Согласно данным сервиса, основная часть сообщивших о неполадках в Великобритании, Нидерландах и Канаде испытывает проблемы со входом в соцсеть. Большинство пользователей из США, информировавших о сбое (57%), отмечает трудности с отправкой и получением сообщений.

Отчеты о проблемах из России не поступали.