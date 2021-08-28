Аргентинская компания произвела более 5 млн доз "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 августа. /ТАСС/. Аргентинская компания Richmond произвела более 5 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с начала июня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании в Twitter .

"Мы преодолели отметку в 5 млн доз, произведенных в Аргентине, с учетом партии, завершенной вчера. К настоящему моменту мы изготовили 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз второго", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что Richmond передала ведомству новую партию вакцины, которая прошла контроль качества в Центре им. Гамалеи и у местного регулятора, для распределения по прививочным пунктам. "С учетом этой партии компания уже передала 1 882 125 доз аргентинского производства", - отметило ведомство.

Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников. В июне Richmond начала местное производство "Спутника V" с использованием активного вещества, которое присылается из РФ.

В общей сложности первой дозой вакцины от коронавируса в Аргентине привиты 27,6 млн человек, оба компонента получили 13,6 млн. В стране проживают 45,8 млн человек. Помимо "Спутника V", для иммунизации населения в республике применяют препараты, разработанные компаниями AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. С начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились 5,16 млн человек, умерли 111 тыс.