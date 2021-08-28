Реконструкцию ВПП в аэропорту Кемерова проведут без изменения графика полетов

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерове, который ежегодно обслуживает порядка 500 тыс. пассажиров, продолжит работу во время реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) и будет принимать авиарейсы по графику. Работы планируется начать летом 2022 года, сообщили ТАСС в министерстве транспорта Кузбасса.

В июле по итогам рабочей поездки в Кузбасс Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с качеством взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кемерова. По словам главы государства, он на собственном опыте ощутил неудобства при взлете из-за сильной тряски, когда покидал Кемерово. Президент поручил представить к 15 сентября предложения по модернизации аэропорта, включая реконструкцию взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

"Завершить проектно-изыскательские работы и получить заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" планируется в феврале 2022 года. Ориентировочное время начала строительно-монтажных работ июнь-июль 2022 года. Все работы планируется выполнить без внесения изменений в график полетов, чтобы не создавать дискомфорт жителям и гостям Кузбасса", - рассказали в региональном минтрансе.

По данным Росавиации, в первом полугодии 2021 года аэропорт Кемерова принял свыше 230 тыс. пассажиров. По оценке региональных властей, по итогам года пассажиропоток превысит 500 тыс. человек и вернется к допандемийному уровню, после чего продолжит расти до 1 млн пассажиров в год к 2028 году. Этому будет способствовать открытие новых направлений, в том числе за счет расширения аэродромной инфраструктуры. В частности, проект реконструкции ВПП предусматривает оборудование перрона у построенного в этом году нового пассажирского терминала, сейчас его возможности эксплуатации ограничены, так как к одному из телетрапов не оборудован подъезд для самолетов.

Реконструкция будет финансироваться из федерального бюджета. Средства в объеме 3,5 млрд рублей заложены в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, но стоит задача освоить их раньше, для этого необходим проект. Проектные работы выполняются за счет владеющего аэропортом холдинга "Новапорт".

"Заключен договор [на проектирование] с АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта Ленаэропроект", стоимость проектирования составила 119 млн рублей. Реконструкция включает в себя проектирование аэродромного комплекса: реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, реконструкцию и строительство перрона, строительство площадки для противооблединительной обработки воздушных судов, строительство аварийно-спасательной станции, реконструкцию патрульной автомобильной дороги", - сообщили ТАСС в холдинге "Новапорт", отметив, что подрядчик для реконструкции ВПП будет выбран после получения положительного заключения на проект.