Игорную зону "Красная Поляна" адаптируют под бизнес-модель Лас-Вегаса к 2026 году

СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Инфраструктуру игорной зоны "Красная Поляна" расширят и адаптируют под бизнес-модель Лас-Вегаса. Первый этап изменений рассчитан на пять лет, в ближайший год планируется расширение казино, открытие нового зала игровых автоматов, а также организация свободного входа в премиум-ресторан Brunello. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию игорной зоны Дмитрий Анфиногенов.

"Стратегические планы связаны с модернизацией объектов на курорте. В течение пяти лет мы будем расширять и адаптировать инфраструктуру игорной зоны "Красная Поляна" к бизнес-модели развлечений в Лас-Вегасе. <…> Уже в ближайший год планируем развитие казино "Бумеранг", открытие нового ресторана "Джентльмены" на курорте "Роза Хутор", нового зала игровых автоматов. Также запустим террасу в ресторане Brunello и организуем свободный вход в премиум-ресторан без карты гостя игорной зоны "Красная Поляна". В долгосрочных планах - появление новых инфраструктурных развлекательных объектов", - рассказал собеседник агентства.

В настоящее время завершается ремонт дополнительных гостиничных номеров отеля "Бонус". Осенью планируется реновация спортивно-развлекательной площадки Wow Arena. Кроме того, в этом году был открыт полноценный театр "В игре" на втором этаже "Казино Сочи".

Предполагается, что со временем основной доход компании будет приносить не игорный бизнес, а развлекательный сервис. А саму игорную зону планируют развить до уровня крупнейшего международного центра развлечений.

О компании

Игорная зона "Красная Поляна" представлена тремя игорными заведениями: "Казино Сочи", залом игровых автоматов "Бонус" и казино "Бумеранг". В состав игорной зоны входят также театр, гостиница "Бонус", несколько ресторанов и спортивно-развлекательная площадка Wow Arena.

С момента основания в 2016 году игорную зону "Красная Поляна" посетили свыше 2 млн человек из 155 стран мира. В 2018 году "Казино Сочи" получил премию The Moscow life & business awards как лучший развлекательный проект класса люкс.