Нижний Новгород и Пермь возглавили рейтинг миллионников по размеру скидок на жилье

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Нижний Новгород, Пермь и Челябинск возглавили рейтинг городов-миллионников по среднему размеру скидок при продаже квартир на рынке вторичного жилья. Об этом ТАСС сообщил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Аналитики компании составили рейтинг городов России по среднему размеру скидок, которые собственники вторичной недвижимости в августе 2021 года делали при продаже квартир, и сравнили полученные результаты с августом 2020 года. При анализе использовались данные о начальной цене предложения и конечной стоимости продажи объектов.

"Самый большой уровень скидки готовы делать продавцы в Нижнем Новгороде - 2,7% от начальной цены предложения. По сравнению с 2020 годом показатель вырос на 0,8%, и это самый большой прирост среди городов-миллионников", - сказал Хусаинов.

На втором месте рейтинга - Пермь, где уровень скидки составляет 2,6% (однако по сравнению с 2020 годом он снизился на 0,3%). На третьем - Челябинск, здесь собственники делают скидку 2,5%, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. Также в топ-10 городов миллионников с самыми большими скидками при продаже квартир на рынке вторичного жилья вошли: Красноярск (2,4%), Воронеж (2,3%), Омск (2,2%), Самара (2,2%), Екатеринбург (1,9%), Уфа (1,9%) и Волгоград (1,7%). В целом в большинстве крупных городов России собственники квартир все меньше делают скидки при продаже, отмечают в компании "Этажи".

Размер скидки, который готовы предоставить собственники вторичного жилья, - один из важных показателей состояния рынка недвижимости, прокомментировал Хусаинов. "Как правило, следом за растущим дисконтом можно ожидать снижения средней стоимости жилья в конкретно взятом городе. Если собственники готовы к торгу, значит при сохранении условий, сложившихся на рынке, они будут готовы и к снижению цены предложения, конкурируя за покупателя", - сказал собеседник информагентства.

Ранее аналитики портала "Мир квартир" сообщали ТАСС, что средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке российских городов за первое полугодие 2021 года увеличилась на 9%, за год - на 24,8% до 75,8 тыс. рублей.

Города до 1 млн человек

В топ-10 городов численностью населения до 1 млн человек по размеру скидки вошли Тобольск, где продавцы торгуются на уровне 4,6% от начальной цены предложения, Шадринск (4%), Якутск (3,4%), Норильск (3,2%), Благовещенск (3,2%), Саратов (3%), Томск (3%), Вологда (3%), Барнаул (2,9%) и Иркутск (2,7%), отмечают аналитики компании.

Самый большой рост дисконта при продаже жилья на вторичном рынке зафиксировали в Тамбове, где показатель с августа 2020 года вырос на 0,9% до 3%. Лидером по снижению уровня дисконта стал Новый Уренгой, где размер скидки в августе 2021 года сократился по сравнению с прошлым годом на 2,1% - с 3,9 до 1,7% от начальной цены предложения.