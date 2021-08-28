Абсолютное большинство опрошенных россиян заявили о росте свои расходов на детей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Абсолютное большинство (62%) опрошенных россиян считают, что их расходы на детей в 2021 году выросли. Главным образом на это повлияли траты на одежду и обувь, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (есть в распоряжении ТАСС).

"Только треть россиян склонна думать, что их расходы на детей в 2021 году не изменились. Большинство же (62%) уверены, что они скорее выросли и главным образом на это повлияли траты на одежду и обувь (56%), организацию детского отдыха (25%) и дополнительного образования (8%). Однако 7% опрошенных родителей полагает, что стали тратить на детей меньше. В 2020 году в этом были убеждены 25% опрошенных. Тогда же 41% считали, что расходы на ребенка за год не изменились, а 34% - что скорее выросли", - отметили в пресс-службе Райффайзенбанка.

Одновременно с этим в этом году уменьшилась доля россиян, которым удалось сократить расходы на детский отдых: 40% против 56% годом ранее. При этом и доля тех, кто провел лето дома в самоизоляции, стала меньше (19% против 46%), а путешествующих по России - больше (45% против 26%), показал опрос.

Сборы первоклассника

В этом году четверть респондентов готовится отправить в школу ребенка в первый класс. Еще 53% опрошенных - детей старшего возраста. При этом 83% респондентов планируют пойти на праздник 1 сентября. Однако 8% считает, что торжественную линейку надо отменить, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В 2020 году на праздник собирались 75% респондентов.

Как и в прошлом году, 31% опрошенных планирует потратить на сборы первоклассника в школу до 15 тыс. рублей, 28% - до 20 тысяч. Однако число родителей, рассчитывающий уложиться в 5-10 тыс. рублей стало меньше - 16% против 19% годом ранее, показал опрос Райффайзенбанка.

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи жителей семи крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург: преимущественно женщины (63%) в возрасте 26-45 лет с ежемесячным доходом от 30 до 60 тыс. рублей (47%), у которых есть несовершеннолетние дети. У 48% респондентов - двое детей, у 42% - один ребенок, у 10% - трое и более.