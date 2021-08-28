Эксперты: ретейлеры планируют сдерживать рост стоимости букетов к 1 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость букетов в цветочных магазинах РФ ко Дню знаний сохранится в этом году на уровне 2020 года - порядка 1100 - 1200 рублей за букет за счет промоакций, несмотря на подорожание цветов на 30%, считают опрошенные ТАСС представители отрасли.

"Восстановление после потерь 2020 года идет очень сложно. Закрылся ряд магазинов сетевых ретейлеров в регионах, в половине из оставшихся регулярный спрос снизился. При этом повышать цены в связи со снижением доходов граждан никто не будет. Отпускная (розничная) цена прогнозируется на уровне 2020 и 2019 годов - в районе 1100 рублей за букет", - считает директор по развитию производителя цветочной продукции ОАО "Галантус", член совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко.

С мнением эксперта согласен и член правления Ассоциации цветочного ритейла. Основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков не уверен, что стоимость букетов не вырастет. Он прогнозирует среднюю стоимость букета в Москве на первое сентября на уровне 1200 рублей, а в регионах - 700 рублей. "Стоимость цветов подросла процентов на 30, но все понимают, что есть четкая сумма, которую люди закладывают, поэтому все сетевые магазины будут предлагать промопредложения специально к 1 сентября, они будут укладываться в эти суммы", - отметил он.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова подтвердила в беседе с ТАСС, что цветы "подорожали в этом году в среднем на 20-30%". В таком же отношении, считает она, может вырасти и средняя стоимость букета. "Букет эконом-класса обойдется примерно в 1,5 тыс. рублей", - считает она. При этом эксперт полагает, что российские родители постараются подойти к выбору рационально и сэкономить на букетах, как и в предыдущие годы. По данным IT-компании "Эвотор", средняя стоимость букета цветов в малой рознице в августе составила 1096 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году.

К 1 сентября россияне предпочтут букеты осенней цветовой гаммы, считает глава объединения флористов. Самыми популярными цветами станут традиционно: хризантема, роза, цинния и гладиолус, согласны эксперты. Самый продаваемый на День знаний цветок - стандартная хризантема весом 75-85 г, по данным члена правления АЦР Ивана Утенкова, к 1 сентября подорожал в закупке в 1,7 раз, до порядка 44 рублей. Грузовые перевозки авиа- и автотранспортом (особенно, доставка роз из Эквадора и аренда автотранспорта в Литве и Латвии) подорожали в среднем на 15-20%, указывает эксперт. По его словам, кустовые хризантемы до праздника, стоившие в среднем в рознице 85-99 рублей, сейчас могут достигать в стоимости и 199 рублей.

О дефиците и спросе

Глава Национальной ассоциации цветоводов РФ Алексей Антипов в беседе с ТАСС отметил, что к 1 сентября дефицита цветов в России не ожидается несмотря на то, что российские цветочные производства пострадали из-за аномальных погодных условий (жары и подтоплений) в ряде регионов в России. К сентябрю, по прогнозу эксперта, доля российских цветов на рынке краткосрочно снизится с 17% до 15%, но этот дефицит будет сглажен импортом. Все опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что ситуация с задержками цветов зимой на российско-белорусской границе была разрешена. В целом ситуация с импортом цветов не вызывает опасений участников рынка, поставки нормализованы. Председатель ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников также указал, что негативный эффект от погодных условий российские производители нивелировали рядом технологических мер.

При этом большинство опрошенных ТАСС экспертов склоняются к мнению, что спрос на цветы к 1 сентября останется на уровне 2020 года, на что, по данным Ассоциации российских флористов, указывает текущая динамика, или даже снизится на 5% к 2020 году и на 25% к 2019 году. Снижение доходов населения из-за пандемии коронавируса, переход на дистанционное обучение и работу, а также тренд на покупку коллективных подарков для учителей эксперты называют среди основных негативных факторов для спроса в этом году. По данным ассоциации флористов, в этом году спрос далек от допандемийного в том числе и из-за невысокой популярности услуг декорирования праздников и мероприятий. Член совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко отмечает, что особую обеспокоенность производителей вызывает движение за отказ от дарения цветов в пользу благотворительности.

Роста спроса на букеты к 1 сентября на 10-15% ожидает глава Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Оптимистичные ожидания эксперта связаны со смягчением ограничений для школ, которые в 2020 году были вынуждены отказываться от праздничных линеек. Эксперт даже не исключает, что спрос может восстановиться к уровню успешного для отрасли 2018 года. В 2019 году, напоминает он, значительное влияние на спрос оказала кампания за отказ от букетов.

"Ажиотажа к первому сентября мы не ожидаем. По сравнению с 2020 годом постараемся остаться на том же уровне, без падения, но никаких высоких вершин мы не собираемся завоевывать. Планы занижены даже по сравнению с 2020 годом - на 5%. Если мы говорим про 2019 год, то на все 25%", - сообщил ТАСС основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков.

"В этом году спрос конкретно к "празднику знаний" снизится по сравнению с 2020 годом и тем более 2019 годом. Это связано в том числе с распространением движения "отказа от букетов" к первому сентября, распространяемом в среде молодых родителей. Тем не менее спрос в целом до конца года мы ожидаем без изменений на уровне прошлых 2019-2020 годов", - заключил в беседе с ТАСС председатель ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников.