Страны БРИКС ввели в действие Платформу сельскохозяйственных исследований

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Министры сельского хозяйства стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) объявили о введении в действие Платформы сельскохозяйственных исследований БРИКС. Как сообщает в субботу министерство сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии в пресс-релизе, такое решение было принято на прошедшей в пятницу онлайн-встрече глав сельскохозяйственных министерств "пятерки", организованной Индией как страной, председательствующей в БРИКС.

"Министр сельского хозяйства и благосостояния фермеров Нарендра Сингх Томар объявил о введении в действие Платформы сельскохозяйственных исследований БРИКС, подготовленной и созданной в Индии для укрепления сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований и инноваций между государствами-членами БРИКС", - говорится в документе.

Платформа сельскохозяйственных исследований - это платформа для развития сельского хозяйства на научной основе для решения проблем голода, недоедания, нищеты и неравенства путем содействия устойчивому развитию сельского хозяйства на основе стратегического сотрудничества в сельском хозяйстве и в смежных секторах, сообщает Минсельхоз Индии.

Платформа создана в целях активизации сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований, технологий, политики, инноваций, включая развитие технологий для мелких фермерских хозяйств, устойчивого повышения урожайности и доходов фермеров в странах - членах БРИКС. Платформа должна активизировать обмен результатами исследований и инновациями, а также передовыми практиками между странами БРИКС. Доменное имя для Платформы сельскохозяйственных исследований БРИКС выбрано: http://barp.org.in.

Страны БРИКС также назначили свои координационные точки для взаимодействия через эту платформу, выявления общих проблем и разработки совместных проектов по поиску решений. Индийский совет сельскохозяйственных исследований является координационной организацией со стороны Индии, указывается в пресс-релизе.

Министр Томар в своем обращении к министрам сельского хозяйства стран БРИКС заявил, что агробиоразнообразие играет главную роль в решении проблем продовольственной безопасности, питания и развитии устойчивых агропродовольственных систем. Он высоко оценил усилия всех стран БРИКС по поощрению и сохранению агробиоразнообразия и решению проблемы продовольственной безопасности в период пандемии.