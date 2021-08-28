Около 45 млрд частных инвестиций планируют вложить в развитие Анапы до 2025 года

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Инвестиции в развитие Анапы составят около 45 млрд рублей до 2025 года. Вложения позволят создать круглогодичный семейный курорт на Черноморском побережье, сообщила в субботу пресс-служба Ростуризма.

"В туристическую инфраструктуру Анапы до 2025 года будет вложено порядка 45 млрд рублей частных средств. <…> Это позволит в ближайшие три-пять лет вывести Анапу на совершенно новый уровень и создать здесь современный комфортный круглогодичный семейный курорт", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава администрации Анапы Василий Швец, в ближайшие годы планируется обновление и активная застройка Пионерского проспекта, который на 10 км протянулся вдоль побережья. Там появится пятизвездочный отель Hilton, многофункциональный комплекс с зоной СПА и оздоровления под управлением французской Accor, пятизвездочный и четырехзвездочный отели под брендом Alean и другие.

"Хорошо, что инвесторы в Анапе уже начинают работать с сетевыми брендами, включая международные. Это значительно увеличит конкуренцию и задаст новые стандарты качества, что постепенно обязательно приведет к качественно иному уровню сервиса и услуг в Анапе", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой привели в пресс-службе. Руководитель ведомства напомнила, что инвесторы могут воспользоваться комплексом мер господдержки в рамках нацпроекта по туризму.

По словам Догузовой, перспективным направлением в развитии Анапы является эногастротуризм. "Туристическое развитие Анапы может быть связано не только с летним пляжным отдыхом. В городе и на прилегающих территориях активно развивается виноделие и производство локальных продуктов, что открывает большие возможности для эногастротуризма. Новые точки притяжения и событийные мероприятия позволят комфортно путешествовать по региону круглый год, при комфортной погоде и не дорого", - сказала руководитель Ростуризма.

Краснодарский край - один из основных курортных регионов России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который сняли 1 января 2021 года.