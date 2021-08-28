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Белоусов заявил, что вывоз угля из Кузбасса в 2024 году вырастет более чем на четверть

По словам первого зампредседателя правительства, объемы вывоза угля из регионов Сибири и Дальнего Востока могут быть увеличены за счет внедрения новых технологий перевозки

БЕРЕЗОВСКИЙ /Кемеровская область/, 28 августа. /ТАСС/. Объем вывоза угля из Кузбасса, на который приходится более половины объемов добычи в РФ, в 2024 году может вырасти более чем на четверть - с 53 до 68 млн тонн. Об этом сообщил журналистам в ходе рабочего визита в регион первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.

"Могу сказать, что если сейчас по соглашению (правительства Кузбасса и РЖД) 53 млн тонн вывозится из Кузбасса, то в 2024 году эта цифра должна вырасти до 68 млн тонн", - сказал Белоусов.

По его словам, объемы вывоза угля из регионов Сибири и Дальнего Востока могут быть увеличены за счет внедрения новых технологий перевозки, в том числе повышения вместимости поездов.

"Мы достаточно долго обсуждали те меры, которые нужно реализовать для того, чтобы увеличить вывоз. Меры связаны прежде всего с развитием технологии перевозок. Повышением веса поезда, ускорения поездов и так далее", - сказал Белоусов.

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РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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