Около 100 компаний планируют стать резидентами кластера "Квартал труда" в Якутии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 100 организаций к 2024 году станут резидентами будущего креативного кластера "Квартал труда", который позволит объединить творческих людей для реализации их проектов. Об этом сообщил ТАСС в субботу директор по данным и маркетингу Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Захаров в кулуарах Российской креативной недели.

"В целом у нас планируется [в кластере] порядка 50 резидентов в первый год", - сказал Захаров.

По его словам, основными резидентами станут представители креативных индустрий: кино и анимации, цифрового видео и фото контента, образования, дизайна, исполнительских и изобразительных искусств, рекламы. Создание креативного кластера, по словам Захарова, окажет "мультипликативный эффект на всю несырьевую экономику региона".

В декабре 2019 года правительство Якутии утвердило концепцию развития креативной экономики республики до 2025 года. Таким образом, Якутия стала первым регионом в России, где подобный документ приняли на правительственном уровне.

Российская креативная неделя проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.