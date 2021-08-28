РЖД планирует восполнить отставание в отгрузке угля из Кузбасса из-за ЧС в Забайкалье

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Отставание в планах по отгрузке угля из Кузбасса в восточном направлении на 700 тыс. т допустили РЖД в июле из-за ЧС в Забайкальском крае, вызванной паводками. Его восполнят к концу 2021 года, сообщает в субботу пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на заявление заместителя гендиректора РЖД Алексея Шило на совещании по развитию угольной отрасли с участием первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

В июле обе ветки Транссибирской железнодорожной магистрали подмыло из-за мощных ливней на Дальнем Востоке. В результате в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост, из-за чего движение поездов останавливалось. На восстановление сообщения ушло три дня.

"Второй год отгрузка на экспорт в восточном направлении осуществляется в рамках заключенного соглашения между РЖД и администрацией Кузбасса, в соответствии с отдельным поручением президента России. По итогам полугодия компания обеспечила выполнение целевых показателей на 100%, в июле из-за чрезвычайной ситуации в Забайкальском регионе было допущено отставание 700 тыс. т, в августе вышли на плановые темпы отгрузки. К концу года отставание будет восполнено", - цитирует пресс-служба Алексея Шило.

По его словам, модернизация Восточного полигона идет в соответствии с планом. Замгендиректора РЖД заверил, что в 2021 году реализуют все проекты, предусмотренные первым этапом развития полигона, в работах задействовали более 14 тыс. человек. При этом на каменный уголь сегодня приходится больше 60% от общего объема грузов по сети железных дорог в регионе.

"Мы очень хорошо понимаем, что возможности вывоза угля из Кузбасса и с территории Дальнего Востока в значительной мере определяют развитие угольной отрасли", - подчеркнул на совещании Андрей Белоусов.

Кемеровская область обеспечивает половину российской угледобычи и почти 70% экспорта угля из России. Основные потребители кузбасского угля находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где спрос и цены выше, чем на западных рынках. Чтобы наращивать объемы вывоза на восток, необходимо увеличить пропускную способность железных дорог Восточного полигона.