В Татарстане вдвое вырос максимальный объем субсидий для самозанятых

ТАСС, 28 августа. Министерство экономики Татарстана увеличило максимальный объем финансирования в рамках программы по субсидированию самозанятых в два раза - до 200 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой министерства экономики республики.

"Министерство экономики Республики Татарстан увеличило объем финансирования программы по субсидированию самозанятых в два раза - со 100 до 200 тыс. рублей. Такое поручение было дано заместителем премьер-министра региона - министром экономики Республики Татарстан Мидхатом Шагиахметовым", - отмечается в сообщении.

По мнению министра экономики, выделенные средства помогут создать благоприятные условия для деятельности самозанятых. Полученную субсидию можно потратить на приобретение расходных материалов, необходимых для производства продукции или оказания услуг, оборудования и техники, на продвижение или на обучение, на создание, модернизацию, продвижение, техническую поддержку, доработку интернет-сайтов.

Для получения субсидии самозанятому необходимо быть гражданином РФ, не являться индивидуальным предпринимателем и заплатить налог в бюджет республики в размере не менее 3 тыс. рублей за весь период ведения деятельности в статусе граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". У заявившегося на выплату также не должно быть задолженности по уплате налога на профессиональный доход. Кроме того, обязательным условием является прохождение бесплатного онлайн-обучения, заявки на которое необходимо подать по 31 августа. В течение трех недель для участников будет доступно 12 онлайн-занятий с участием опытных экспертов и предпринимателей-практиков из разных сфер бизнеса. Самозанятые смогут проанализировать рынок, научиться работать со статистическими данными, а также изучат финансовые и юридические особенности ведения бизнеса. Занятия будут проводиться по специализированной программе в онлайн-формате на закрытой платформе.