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Предприятие Роскосмоса к концу года испытает плазмотрон для сжигания агрессивных отходов

Центр им. М. В. Келдыша разработал и использует плазмотроны, позволяющие получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4-5 тыс. градусов Цельсия

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) к концу 2021 года испытает установку с плазмотроном для утилизации особо опасных отходов коммунального сектора и отходов производств. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.

"Мы разработали плазмотроны, сейчас проводим работы по созданию небольшой установки, которая позволит обезвреживать и утилизировать опасные отходы коммунального сектора и отходы производств. К концу года мы планируем показать наши возможности по сжиганию особо опасных агрессивных бытовых отходов", - сказал Кошлаков.

По словам гендиректора Центра Келдыша, как только завершатся работы, начнется более активное взаимодействие с властями Нижнего Новгорода по вопросам сжигания отходов.

В августе 2020 года Кошлаков рассказал ТАСС, что Центр им. М. В. Келдыша разработал и использует плазмотроны, позволяющие получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4-5 тыс. градусов Цельсия, которые можно использовать для сжигания отходов. По его словам, уже велись переговоры с правительством Нижнего Новгорода об использовании в регионе плазмотронов.

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