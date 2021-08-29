Исследование: россияне летом предпочитали отдыхать в Сочи, Геленджике и Анапе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россияне этим летом чаще всего отдавали предпочтение отдыху в Сочи, Геленджике, Анапе и Туапсе. Вторым по популярности видом отдыха стал городской туризм, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании банка "Русский стандарт".

"Среди российских направлений неизменным остается приоритет путешественников по пляжному отдыху. В такой категории предпочтение отдавали Черноморскому побережью с лидером в этом направлением - Сочи. Аналитики банка "Русский стандарт" посчитали, что средняя сумма одной покупки по пластиковым картам в городе Сочи этим летом составила 1 437 рублей. А средние чеки в самых востребованных курортах Краснодарского края составили: Геленджик - 1 002 рублей; Анапа - 1 171 рублей; Туапсе - 809 рублей", - отмечается в исследовании.

Вторым по популярности видом отдыха среди россиян этим летом оказался городской туризм. "Можно сказать, что в период пандемийных ограничений, в какой-то мере, произошло замещение туров в города Европы на поездки по культурным центрам нашей страны. И в этой категории бессменным лидером уже много лет остается Санкт-Петербург. Летом 2021 года он сохранил свое первенство", - указали аналитики "Русского стандарта". Средний чек одной покупки по банковской карте в Санкт-Петербурге этим летом составил 1 415 рублей. На втором месте по популярности оказался Калининград, здесь средняя сумма одной покупки составила 1 291 рублей.

Помимо этого, летом россияне также отдыхали на современных оздоровительных курортах. "Несомненно, популярными остаются оздоровительные туры на Алтай со своими уникальными восстановительными методиками, не отстает и Подмосковье (например, Истра, Пушкино и др.). Выделяя лидеров, эксперты отметили Ивановскую область (Плес). В этом городе средняя сумма одной покупки по карте летом составила 1 581 рублей. А на последней строчке географического рейтинга топ-5 направлений-лидеров оказались отели и пансионаты Подмосковья. Средний чек по картам здесь 983 рублей", - говорится в исследовании.

Траты за рубежом

Те, кто предпочел этим летом отправиться за границу, чаще всего выбирали такие направления, как Греция (средний чек одной покупки здесь составил 23 736 рублей), а также Черногория (6 934 рублей) и Хорватия (11 583 рублей). Эксперты объясняют интерес россиян к этим странам наличием большого числа свободных и недорогих апартаментов на побережье для аренды. Кроме того, многие туристы имеют вид на жительство в Европе или открытые визы, отмечается в исследовании.

Также в пятерку популярных туристических направлений, несмотря на жару и пожары, вошла Турция. Здесь средняя сумма покупки по карте составила 7 400 рублей. Пятое место разделили между собой Италия и Франция. Средний чек одной покупки по карте в Италии составил этим летом 42 978 рублей, во Франции - 33 176 рублей, подсчитали аналитики "Русского стандарта".

В рамках исследования аналитики изучили динамику продаж туристических путевок, бронирования отелей, авиа- и железнодорожных билетов среди клиентов компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS (принадлежит банку "Русский стандарт") на летний сезон 2021 года. Также была проанализирована статистика по средним чекам покупок по картам банка.