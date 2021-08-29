После реконструкции порта Махачкала Росморпорт рассчитывает принимать танкеры до 13 тыс. т

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Росморпорт планирует начать в 2022 году проектные работы по реконструкции нефтепирса №1 и подходных каналов в морском порту Махачкала, по завершении которой порт сможет без ограничений принимать танкеры грузоподъемностью 13 тыс. т, сообщил ТАСС и.о. директора Махачкалинского филиала Росморпорта Манолис Фулов.

"В 2022 году планируется начало проведения проектных работ по реконструкции нефтепирса №1 в морском порту Махачкала с реконструкцией подходных каналов. Целью проекта является увеличение несущей способности конструктивных элементов нефтепирса и проектных глубин операционной акватории и подходного канала для приемки и обработки танкеров грузоподъемностью 13 тыс. т без ограничений, что позволит увеличить мощность нефтепирса до 4 млн т в год", - говорится в ответе на официальный запрос ТАСС о перспективах развития порта, подписанный Фуловым.

Кроме того, по его словам, в 2022 году планируется начать работы по строительству комплекса сооружений для стоянки и обслуживания служебно-вспомогательного флота и средств навигации, а также реконструкции нефтепричала №5.

Как ранее сообщал гендиректора порта Мурад Хидиров,причалы готовы принимать нефтетанкеры грузоподъемностью в 13 тыс. т, но из-за недостаточной глубины каналов суда идут загруженными только на две трети. По его словам, дноуглубительные работы позволят увеличить объем перевалки нефти и нефтепродуктов на 2 млн т ежегодно без создания дополнительных мощностей.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год. За первое полугодие 2021 года порт грузооборот порта составил более 2,15 млн т грузов, что составляет около 60% общего грузооборота портов Каспийского бассейна.