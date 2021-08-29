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Северный речной вокзал в Москве принял более 500 тыс. пассажиров с начала навигации

В 2020 году обновили 17 причалов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток на Северном речном вокзале в Москве с начала навигации составил более 500 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

"За период с 24 апреля отмечено более 8 тыс. подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил свыше 500 тыс. человек. Основной трафик ожидаемо приходится на прогулочные маршруты - в выходные дни каждый час отправляется по шесть теплоходов", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках масштабной реконструкции Северного речного вокзала в 2020 году обновили 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные - для стоянки прогулочных судов.

"В кратчайшие сроки были проведены сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов, обустроены современные и удобные павильоны досмотра", - добавил Бирюков.

По его словам, обновленные причалы могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных.

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