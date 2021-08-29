Банки в июле сократили выдачи потребкредитов на 17,4%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские банки в июле выдали 1,23 млн потребительских кредитов, что на 17,4% меньше показателей предыдущего месяца и на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным статистики бюро кредитных историй "Эквифакс" (есть в распоряжении ТАСС), выдачи кредитных карт также снизились. Так, в июле банки выдали 994 тыс. кредитных карт, что на 3% меньше, чем в предыдущем месяце и на 45% меньше, чем в июле прошлого года.

Объем выдач кредитных карт в июле сократился до 68,3 млрд рублей, что на 7% ниже июньского показателя и также на 7% ниже показателя июля прошлого года.

Ранее ЦБ вернул надбавки по потребительским кредитам к допандемийным уровням. Российские банки к 1 июля в полном объеме сформировали резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным гражданам, малому и среднему бизнесу и реструктурированным в связи с пандемией. Повышение надбавок по кредитам означает, что банкам будет менее выгодно кредитовать граждан с высокой долговой нагрузкой и банки будут или чаще отказывать им в кредите, или предлагать более высокие ставки.