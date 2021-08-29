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Кабмин одобрил расширение границ ТОР "Забайкалье" и "Снежинск"

В регионах появятся благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов

ТАСС, 29 августа. Правительство России утвердило расширение границ двух территорий опережающего развития в Забайкальском крае и в Челябинской области, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Границы территорий опережающего развития "Забайкалье" в Забайкальском крае и "Снежинск" в Челябинской области будут расширены за счет включения новых земельных участков", - говорится в сообщении. Такие постановления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Это решение, отмечают в кабмине, поможет создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов. В частности, в ближайшие годы в ТОР "Забайкалье" построят тепличный комплекс, а также предприятие по выращиванию таких зерновых культур как пшеница, рапс и лен. В заявлении указано, что это позволит привлечь в регион не менее 4 млрд рублей частных инвестиций и создать около 240 рабочих мест.

Пять инвестиционных проектов запустят в ТОР "Снежинск". Речь идет об открытии предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, переработке отходов из полистирола и полипропилена, по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров. В свою очередь это привлечет 2,9 млрд рублей частных инвестиций и создаст более 370 новых рабочих мест.

Территория опережающего развития - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей регионов.

Резидентам территорий опережающего развития доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан. Этот правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний территорий опережающего развития, сопровождающих бизнес на всех этапах развития.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЗабайкальский крайЧелябинская область
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