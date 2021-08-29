Кабмин одобрил расширение границ ТОР "Забайкалье" и "Снежинск"

ТАСС, 29 августа. Правительство России утвердило расширение границ двух территорий опережающего развития в Забайкальском крае и в Челябинской области, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Границы территорий опережающего развития "Забайкалье" в Забайкальском крае и "Снежинск" в Челябинской области будут расширены за счет включения новых земельных участков", - говорится в сообщении. Такие постановления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Это решение, отмечают в кабмине, поможет создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов. В частности, в ближайшие годы в ТОР "Забайкалье" построят тепличный комплекс, а также предприятие по выращиванию таких зерновых культур как пшеница, рапс и лен. В заявлении указано, что это позволит привлечь в регион не менее 4 млрд рублей частных инвестиций и создать около 240 рабочих мест.

Пять инвестиционных проектов запустят в ТОР "Снежинск". Речь идет об открытии предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, переработке отходов из полистирола и полипропилена, по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров. В свою очередь это привлечет 2,9 млрд рублей частных инвестиций и создаст более 370 новых рабочих мест.

Территория опережающего развития - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей регионов.

Резидентам территорий опережающего развития доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан. Этот правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний территорий опережающего развития, сопровождающих бизнес на всех этапах развития.