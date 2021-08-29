Мишустин отметил вклад российских шахтеров в развитие национальной экономики

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера, отметив их вклад в развитие отечественной экономики. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Угольная промышленность - одна из системообразующих в национальной экономике, а ваш самоотверженный труд - это весомый вклад в ее развитие. От эффективности отрасли зависит производство электроэнергии, работа металлургической, химической промышленности, железнодорожного транспорта, многих градообразующих предприятий и, конечно, комфортная жизнь миллионов наших граждан", - отметил глава правительства.

Мишустин подчеркнул важность обеспечения инновационного развития угольной промышленности, обновления производственных мощностей, внедрения цифровых технологий и создания новых центров угледобычи. Премьер упомянул необходимость повышения безопасности и снижения аварийности на угольных производствах, а также улучшения условий труда работников угольной промышленности. "Особое внимание уделять подготовке высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров", - добавил он и пожелал работникам и ветеранам промышленности крепкого здоровья и успехов.

День шахтера был учрежден указом президиума Верховного совета СССР от 10 сентября 1947 года, отмечается в последнее воскресенье августа.