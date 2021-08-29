"Ашан" закрыл 17 магазинов в России за полгода

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Французская торговая сеть "Ашан" (Auchan) закрыла 17 магазинов в России в первом полугодии 2021 года. Об этом говорится в отчете холдинга ELO (ранее назывался Auchan Holding), владеющего торговой сетью.

Согласно документу, в первом полугодии количество точек, которыми управляет Auchan Retail (входит в ELO, отвечает за розничную торговлю), "в Центральной и Восточной Европе сократилось на 11 единиц". Как пояснили в компании, в России было закрыто 17 магазинов, тогда как три новые точки появились в Румынии и три - на Украине. В Западной Европе количество точек в отчетный период увеличилось на 28 единиц. В компании уточнили, что 29 новых точек появились во Франции, четыре в Португалии и три в Люксембурге, тогда как в Испании их количество сократилось на восемь единиц. "Ашан" также открыл два новых магазина в Сенегале.

Таким образом, по состоянию на 30 июня Auchan Retail управлял 464 гипермаркетами, 521 супермаркетом, 516 магазинами шаговой доступности, а также 337 онлайн-площадками по всему миру. В России насчитывалось 95 гипермаркетов и 143 супермаркета.

Ранее директор по маркетингу "Ашан ритейл Россия" Галина Ящук заявляла, что сеть "Ашан" планирует вернуться к стратегии позиционирования сети в качестве дискаунтера с опорой на цифровые каналы продаж.

"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail. Компания работает в России с 2002 года. Выручка "Ашана" в России снижается четыре года подряд. По итогам 2020 года чистый убыток "Ашана" составил 4,8 млрд рублей по РСБУ.