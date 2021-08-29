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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

ОПЕК+ может пересмотреть условия сделки на встрече 1 сентября и отказаться от роста добычи

Министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес пояснил, что "COVID-19 начал свою четвертую волну в некоторых областях"
© AP Photo/Eric Gay

ТАСС, 29 августа. Страны, которые участвуют в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+, 1 сентября могут пересмотреть текущие условия сделки и отказаться от согласованного ранее увеличения добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес.

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"Рынки замедляются. Поскольку COVID-19 начал свою четвертую волну в некоторых областях, мы должны быть осторожны и пересмотреть это увеличение. Может быть приостановлено увеличение на 400 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

Экономика стран Восточной Азии, в том числе Китая, по-прежнему страдает от COVID-19, поэтому необходимо проявлять осторожность, добавил аль-Фарес.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена призвала ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы справиться с ростом цен, которое она рассматривает как угрозу восстановлению мировой экономики.

Теги
КувейтРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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