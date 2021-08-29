Бизнесмены из РФ обсуждают в Египте расширение Российской промышленной зоны

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Группа российских бизнесменов и инвесторов обсуждает в Египте расширение Российской промышленной зоны (РПЗ). Об этом рассказал в воскресенье ТАСС представитель Управления Суэцкого канала Хинд Фатхи.

По его словам, находящаяся в эти дни с визитом в Египте российская делегация, в состав которой вошли представители Минпромторга, российских компаний и потенциальные инвесторы, посетит 30 августа район Айн-Сохна на побережье Суэцкого залива Красного моря в 120 км от Каира. "Переговоры о расширении территории РПЗ в пределах экономической зоны Суэцкого канала за счет включения районов Восточного Порт-Саида и Айн-Сохны проходят успешно, - рассказал он. - К концу года будет подписано окончательное соглашение о создании управляющей компании промышленной зоны".

"Завтра, в понедельник, российская делегации в составе более 20 представителей восьми крупных российских компаний осмотрит предлагаемую для реализации российских проектов внутри Айн-Сохны площадку и совершит инспекционный тур по некоторым промышленным участкам района и уже действующим там предприятиям", - пояснил Фатхи.

Ранее в пресс-службе Экономической зоны Суэцкого канала ТАСС сообщили, что визит российской делегации проходит в рамках завершения консультаций по рамочному соглашению о проекте промышленной зоны и финального согласования предложенных поправок. Расширение РПЗ предусмотрено на 500 тыс. кв. м в Айн-Сохне и 1 млн кв. м в Восточном Порт-Саиде.

Межправсоглашение между РФ и Египтом о создании на востоке Порт-Саида особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий- резидентов было заключено в 2018 году. Полная реализация проекта рассчитана на 13 лет. Планируется, что компании-резиденты смогут начать выпуск продукции уже в 2022 году. Они получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также готовую площадку.

Начало строительства промзоны было намечено на 2020 год, но из-за пандемии нового коронавируса сроки сдвинулись. В первые два-три года в РПЗ появится порядка 50 компаний-резидентов. Российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ планируются на уровне $190 млн, общий объем частных инвестиций оценивается в $7 млрд.