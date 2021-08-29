Эксперт: использование юрдизайна в документах компаний упростит работу пользователей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Компании должны создавать свои юридические документы, такие как пользовательские соглашения, внутренние регламенты для работников, инструкции по безопасности, а также документы, необходимые для решения сложных жизненных ситуаций, более понятными для людей. Этому может способствовать перевод текстового формата документов в иллюстрации - юридический дизайн, считает генеральный директор компании LegalPics Мария Дорошенко.

Юридический дизайн (legal-design, легал-дизайн) - это подход к решению юридических задач с использованием методов дизайнерского мышления. Он позволяет упростить юридические документы и сделать юридическую коммуникацию более эффективной.

"Есть ситуации, когда юридическая информация должна быть донесена до людей, которые находятся в максимально стрессовых ситуациях. <…> А он [этот человек] должен собрать миллион документов, их заполнить, разобраться и так далее, у него нет средств и возможности обратиться к квалифицированному юристу. Здесь как раз на помощь приходят такие инструменты как легал-дизайн, когда мы обрабатываем информацию, сохраняя юридическую сущность, но в понятной для простого человека форме, чтобы он быстро мог заполнить те документы, подать их в нужные инстанции и получить необходимую помощь", - сказала она в ходе Российской креативной недели.

Как рассказала ТАСС Дорошенко в кулуарах фест-форума, юридический дизайн, который пришел в Россию из Скандинавских стран, сейчас является новым направлением в нашей стране. По ее словам, его можно использовать для правовых документов практически во всех областях, кроме отраслей медицины и страхования. "То есть, такие моменты, в которых очень много нюансов, тонкостей и ответственность большая, там, конечно, это будет в дальнейшей перспективе. То, что касается сиюминутных, сегодняшний транзакций, коротких и особенно на сайтах, в диджитал-среде, эта как раз история "полетит", - добавила она.

Юридический дизайн, как отметила собеседник агентства, направлен на то, чтобы юристы смогли перестроить официальные документы с точки зрения пользователей. Его основной целью является создание документа, который совмещает функциональность, доступность и юридическую экспертизу с использованием иллюстраций.

В настоящее время такие документы уже разрабатывают для банковской сферы, сообщила Дорошенко. Согласия о предоставлении персональных данных, которые обязаны заключать банки со своими клиентами, будут переработаны с учетом легал-дизайна. "То есть, пользователю будет разъяснено, какой объём пользовательских данных он отдаёт, зачем он их отдаёт, на какой срок и как их можно отозвать", - сказал она.

О Российской креативной неделе

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.