Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с обещанием "подарков" на 180-летие банка

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сбербанк обнаружил новый метод мошенничества, когда злоумышленники "дарят" деньги и скидки в честь 180-летия банка. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Сбера".

"В ноябре "Сбер" отпразднует 180-летний юбилей. В преддверии круглой даты кибермошенники начали распространять в соцсетях информацию о том, что банк якобы дарит клиентам деньги, подарки и даже скидки на оплату коммунальных услуг", - сообщили в "Сбере".

В кредитной организации пояснили, что злоумышленники создают поддельные профили в соцсетях, используя фото и личную информацию реально существующих пользователей. "Двойники" пишут друзьям человека, чью страницу скопировали, об акции "Сбера", и предлагают "помочь с регистрацией" и сообщить им номер карты, CVV-код, а затем одноразовый пароль из СМС. Если жертва не поймет, что общается с мошенником, и сообщит ему эти данные, то потеряет деньги.

"Чтобы не пострадать от подобной схемы, всю информацию об акциях для клиентов Сбербанка ищите и перепроверяйте только в официальных источниках. А в соцсетях не помешает установить настройки приватности: разрешить отправлять личные сообщения только пользователям из списка друзей. Будьте осторожны с сообщениями о розыгрышах и скидках от знакомых, проверьте историю переписки с аккаунтом, чтобы понять, не общаетесь ли вы с мошенником, использующим поддельный профиль", - сообщил вице-президент - директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

По словам эксперта, никогда не нужно вводить CVV-код своей карты и СМС-пароль на сайтах, в надежности которых вы не уверены на 100%.