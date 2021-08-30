Минэкомразвития планирует ограничить льготное кредитование малого бизнеса

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минэкомразвития России подготовило поправки к правилам выдачи субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства. Советующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, Минэкомразвития предлагает прекратить выдачу субсидий кредитным организациям по договорам, "заключенным в 2019-2021 годах на сумму свыше 500 млн рублей с субъектами малого и среднего предпринимательства, относящимися к категории "микропредприятие", осуществляющими деятельность в сфере строительства, а также профессиональную, научную и техническую деятельность".

Кроме того, планируется прекратить выдачу субсидий по кредитным договорам с организациями, сведения о которых были исключены из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019-2020 годах. Некоторые из требований касаются банков - им предписывается обеспечить заемщику возможность отказаться от дополнительных услуг, если банк предложит их при выдаче кредита. Более того, если в предшествующие финансовые годы банком было не достигнуто или превышено значение результата предоставления субсидии, специальная комиссия может сократить объем выдачи кредитов и уменьшить лимит субсидий банку на очередной финансовый год.

В пояснительной записке уточняется, что данные меры предприняты "в целях усиления дисциплины уполномоченных банков и уменьшения среднего размера кредита для ориентирования на сегмент самых малых заемщиков".