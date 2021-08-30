Промысловых скоплений сайры в российских водах на Дальнем Востоке в этом году нет

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Ученые Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) снова регистрируют почти полное отсутствие промысловых объемов сайры в тихоокеанских водах РФ в текущем году, сообщили ТАСС в пресс-службе ТИНРО. Это подтверждает данные ранее прогнозы ученых.

"Наука еще пять лет назад прогнозировала скорую перемену в структуре запасов Южно-Курильского района, являющегося традиционным местом промысла сайры. Прогноз ученых об изменении структуры оказался верен - заходы сайры в Южно-Курильский район, ранее бывший основным местом промысла, начали заметно снижаться в последние годы. В 2020 году плотных косяков не отмечалось вовсе, в этом году, по имеющимся данным экспедиций отраслевой науки и промысловым данным, ситуация аналогичная. В текущем году промысловых скоплений сайры в пределах российской исключительной экономической зоны не было обнаружено", - сообщил представитель института.

Учитывая негативный прогноз, на промысел сайры вышли только три российских судна. Почти всю минувшую неделю суда находились в поиске, промысел вели лишь двое суток. Вылов за неделю составил 10 т, за год 302 т. При этом, как отмечают ученые, в открытых водах северо-запада Тихого океана ведут промысел сайры около 80 китайских, корейских и тайваньских судов. Однако вместо сайры в российские воды зашли сардина и скумбрия.

"Совместно с руководством отрасли производилась поэтапная подготовка к большим подходам сардины и скумбрии. Результат данной работы не заставил себя долго ждать - в прошлом году вылов сардины составил 315 тыс. тонн, что почти в три раза выше исторического максимума вылова сайры. На промысле сардины и скумбрии работают 15 крупно- и среднетоннажных судов под российским флагом", - сообщили в ТИНРО.

Ученые отмечают, что динамика численности у сайры, сардины и скумбрии имеет цикличный характер. Поэтому специалисты продолжат наблюдение за состоянием запасов сайры в российских водах и смогут заранее предупредить о начале ее возвращения в места традиционного промысла.